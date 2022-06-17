Украина

Форвард Шахтаря дебютував у складі швейцарців.

Нападник донецького Шахтаря Богдан В'юнник, який на правах оренди виступає у Цюриху, дебютував за свою нову команду.

Українець допоміг швейцарцям розгромити Баден в контрольному матчі. На рахунку форварда дві гольові передачі та гол.

Матч завершився із рахунком 11:0 на користь Цюриху.

Відзначимо, що В'юнник підписував із клубом короткостроковий контракт, дія якого розрахована до 30 червня цього року.