Украина

Головний тренер киян залишився у Румунії.

У четвер, 16 червня, гравці, тренерський штаб та персонал київського Динамо вийшли з відпустки та повернулися до Київа.

Проте, як повідомляється у сюжеті Футбол NEWS, головний тренер киян Мірча Луческу не прибув до столиці України.

Тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв. Мірча Луческу чекатиме своїх підопічних у Бухаресті, звідки Динамо разом із гравцями збірних вирушить на збори до Швейцарії.

Нагадаємо, що син головного тренера Динамо Мірчі Луческу, Разван, розповів про те, що його батько повернеться до Київа.