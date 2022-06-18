Головний тренер киян залишився у Румунії.
Мірча Луческу, фото Динамо
18 червня 2022, 11:50
У четвер, 16 червня, гравці, тренерський штаб та персонал київського Динамо вийшли з відпустки та повернулися до Київа.
Проте, як повідомляється у сюжеті Футбол NEWS, головний тренер киян Мірча Луческу не прибув до столиці України.
Тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв. Мірча Луческу чекатиме своїх підопічних у Бухаресті, звідки Динамо разом із гравцями збірних вирушить на збори до Швейцарії.
Нагадаємо, що син головного тренера Динамо Мірчі Луческу, Разван, розповів про те, що його батько повернеться до Київа.