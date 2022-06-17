Украина

Румунський спеціаліст продовжить працювати з "біло-синіми".

Син головного тренера Динамо Мірчі Луческу, Разван, розповів про те, що його батько найближчим часом повернеться до київського клубу і продовжить очолювати "біло-синіх", незважаючи на військові дії в країні.

"Були напружені моменти, але я мовчав, тому що знаю його. Це відбувається не вперше. Те саме було в 2014 році. Він вважав за краще залишитися і послати сигнал про те, що ми залишаємося і боремося. Це те, що він робив. тоді, і це те, що він робить зараз.

Сьогодні він їде з тренерським штабом зі Снагова до Києва. Тренування розпочнуться у Києві та триватимуть 6-7 днів, а 24 числа Динамо вилетить до Швейцарії.

Батько хоче показати, що він там, поряд із людьми. Пристрасть та боротьба за життя роблять його таким. Якщо здатися і залишитися вдома, ймовірно, він поступово втрачатиме свою енергію. Таким чином, він почувається молодим, знову в бою. Ось так він почувається прямо зараз. Він весь час думав про тренування", - наводить слова Развана Луческу OrangeSport.

Раніше повідомлялося, що Динамо Київ зіграє із Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.