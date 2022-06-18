Кияни спростували інформацію Футбол NEWS, що румунський фахівець нібито не повернувся до столиці нашої країни.
Мірча Луческу, ФК Динамо Київ
18 червня 2022, 15:46
Раніше стало відомо про те, що 16 червня футболісти, тренерський штаб та персонал київського Динамо повернулися після відпустки та повернулися до Києва.
Проте, як повідомили у сюжеті Футбол NEWS, разом із командою до столиці України нібито не повернувся головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, а тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв.
Офіційний сайт Динамо спростував цю інформацію та підтвердив, що 76-річний румунський фахівець також знаходиться у Києві та особисто керує тренувальним процесом своєї команди.
"У четвер, 16 червня, динамівська делегація повернулася з-за кордону до Києва. Футболісти двома групами пройшли медобстеження у столичній клініці Добробут, а також займаються у дворазовому режимі на заміській клубній базі у Віті-Литовській.
Разом із командою та персоналом на клубному автобусі повернувся до Києва і головний тренер Динамо Мірча Луческу, який особисто керує тренувальним процесом "біло-синіх".
У такому режимі динамівці будуть займатися на заміській базі впродовж кількох днів, а у середу, 22 червня, "біло-сині" в повному складі вирушать до Румунії задля початку підготовки до нового сезону та старту у кваліфікації Ліги чемпіонів", — сказано в офіційній заяві на сайті Динамо.