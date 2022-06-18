Украина

Кияни спростували інформацію Футбол NEWS, що румунський фахівець нібито не повернувся до столиці нашої країни.

Раніше стало відомо про те, що 16 червня футболісти, тренерський штаб та персонал київського Динамо повернулися після відпустки та повернулися до Києва.

Проте, як повідомили у сюжеті Футбол NEWS, разом із командою до столиці України нібито не повернувся головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, а тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв.

Офіційний сайт Динамо спростував цю інформацію та підтвердив, що 76-річний румунський фахівець також знаходиться у Києві та особисто керує тренувальним процесом своєї команди.

"У четвер, 16 червня, динамівська делегація повернулася з-за кордону до Києва. Футболісти двома групами пройшли медобстеження у столичній клініці Добробут, а також займаються у дворазовому режимі на заміській клубній базі у Віті-Литовській.

Разом із командою та персоналом на клубному автобусі повернувся до Києва і головний тренер Динамо Мірча Луческу, який особисто керує тренувальним процесом "біло-синіх".

У такому режимі динамівці будуть займатися на заміській базі впродовж кількох днів, а у середу, 22 червня, "біло-сині" в повному складі вирушать до Румунії задля початку підготовки до нового сезону та старту у кваліфікації Ліги чемпіонів", — сказано в офіційній заяві на сайті Динамо.