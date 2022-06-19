Футболіст розповів про те, як зміниться УПЛ з початком війни.
Георгій Бущан, ФК ДИнамо
19 червня 2022, 17:26
Ворота київського Динамо Григорій Бущан прокоментував зміну рівня УПЛ з початком війни в Україні.
"Мабуть, наш президент дивився у майбутнє, тому що в нашій команді більшість футболістів – українці. Нам легше.
Звісно, впаде трішки рівень Прем'єр-ліги, і це погано. Ми росли, ми бачили і Першу лігу, і підтягувалися середнячки. Чемпіонат ставав на ноги", — зізнався воротар.
Нагадаємо, що окрім УПЛ, столичний клуб зіграє у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Суперник Динамо у другому кваліфікаційному раунді — Фенербахче.
Раніше Бущан розповів, що наразі немає пропозицій з інших клубів.