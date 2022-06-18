Украина

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками про старт підготовки до нового сезону.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан прокоментував результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де "біло-синім" випав Фенербахче, а також розповів про старт підготовки до нового сезону.

"Я не вражений, що Динамо випав Фенербахче, бо це очікувалося. Я подивився: там у кожному раунді є веселі суперники. Дасть Бог, щоб ми пройшли далі, і далі все веселіше буде.

16 чи 17 команда збирається у Києві. Тиждень працюватимемо у Києві, і потім вирушимо на підготовку до Європи, і 19 вже граємо. Травма вже заліковується. Я думаю, що ще тиждень, і теж буду з командою", - сказав Бущан в ефірі програми Денісов TIME. Війна.

Також 28-річний українець розповів про те, що він не має пропозицій на трансферному ринку і всі його думки з київським клубом.

"Щоб кудись перейти, треба, щоб були якісь пропозиції. Пропозицій немає, тож мої думки з Динамо та Україною. Зараз мені нема про що думати", — додав Бущан.

Раніше Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчу з Фенербахче.