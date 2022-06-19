Украина

Фахівець буде шукати гравців, щоб заявитись на УПЛ.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував складнощі з підбором футболістів, щоб зіграти у сезоні-2022/23.

"Наразі спортсменам неможливо перебувати у якійсь мінімальній формі. Якщо я раніше казав, що нам знадобиться 6 тижнів на повернення форми, то це не так – надто мало часу. За шість тижнів ми ризикуватимемо здоров'ям спортсменів. Через це підготовку треба розтягувати.

Усі наші легіонери пішли, деяких українців у нас не буде, наприклад, Морозюка. Це ми знаємо. Мені страшно навіть називати ту кількість футболістів, яка зараз має Чорноморець. Мабуть, ніхто мені навіть не повірить. Ми навіть не змогли набрати футболістів для складу.

Потрібно набрати команду. Наразі українці на контрактах при клубах. Зараз немає гравців, яких нам пропонували б агенти. Вільних українських футболістів на ринку нема. Ми просто збираємо гравців з Першої та Другої ліг, запрошуємо до себе на перегляд та вибиратимемо. Тут я зовсім не скаржуся — що важче, то цікавіше. Працюватимемо, знаходимо способи", — сказав Григорчук.

Раніше Роман Григорчук прокоментував майбутнє футболу в Україні під час війни.