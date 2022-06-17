Украина

Фахівець вважає, що сезон-2022/23 має бути.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук поділився своїми думками щодо майбутнього УПЛ.

"Дай Боже, щоб війна скоріш закінчилася. Відбудова, думаю, пройде швидко. І по футболу треба, щоб в якомусь виді змогли почати зараз цей чемпіонат. Щоб вберегти футбол. Це буде дуже важливим кроком".

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"Футбол для України – дуже важливо. Україна буде розцвітати, у футбольному плані також

Ми мріяли повернути вболівальників на стадіон у Одесі. На матч 27 лютого було продано 20 тисяч квитків, але трапилась війна...", — розповів Григорчук в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.