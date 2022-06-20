Украина

Футболіст вже певний час шукає собі новий клуб.

Нещодавно головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук розповів про проблему з кількістю гравців. У клубу не вистачає виконавців, щоб заповнити стартовий склад.

"Моряки" розпочали пошук нових футболістів. Першим літнім новачком може стати екс-захисник Шахтаря та збірної України Богдан Бутко.

Як стало відомо Профутбол Digital, клуб з Одеси розглядав можливість підписання 31-річного футболіста ще взимку, але тоді в нього була травма.

Бутко знаходиться без клубу з літа 2021 року, коли залишив Шахтар на правах вільного агента. У кар'єрі гравця є виступи за Волинь, Маріуполь, Лех, Ерзурумспор та клуб з країни-окупантки.