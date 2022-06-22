Украина

20 липня Динамо зіграє проти Фенербахче у майже рідному для збірників польському місті.

Як стало відомо сьогодні, київське Динамо проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче на стадіоні ЛКС імені Владислава Крула. Ця муніципальна арена знаходиться у Лодзі — польському місті, яке стало до болі знайомим українським любителям футболу по матчах молодіжної та головної збірної.

Так, влітку 2019-го року саме тут свою перемогу на Мундіалі здобула команда U-20. Тоді матчі команди Олександра Петракова відбувалися на іншій арені — міському стадіоні Відзева.

У грі 1/4 фіналу єдиний м'яч Данила Сікана дозволив "синьо-жовтим" мінімально здолати Колумбію. Зокрема, у тому поєдинку травму отримав Денис Попов, який сьогодні відправився з Динамо на швейцарський збір. Також із нинішних гравців столичного клубу 7 червня 2019-го року грали Георгій Цитаїшвілі, який ще не встиг отримати грузинське громадянство, та Владислав Супряга. Двоє останніх вийшли на заміни.



Відправившись на півфінал з італійцями на Північ країни — до Гдині, наші футболісти повернулися до Лодзя на вирішальну зустріч. 15 червня 2019-го року назавжди увійшло в історію українського футболу як день, коли наша молодіжна команда виграла Чемпіонат світу.

Поєдинок проти Південної Кореї став бенефісом двох динамівців — Владислав Супряга оформив дубль, а Георгій Цитаїшвілі вразив ворота суперників після прекрасного сольного приходу. Думаємо, всі будуть тільки ради, якщо вони повторять свої успіхи 20 липня. Зазначимо, що враховуючи травму Попова, інших гравців нинішнього складу Динамо тоді на не було навіть у заявці на матч.



У 2022-му році свої 2 матчі у Лодзі зіграла і національна збірна України, яка змушена була шукати прихисток через повномасштабну російську агресію. Саме Олександру Петракову належала ідея провести 2 гри Ліги націй у фартовому місті.

11 червня вже на стадіоні ЛКС, де менш ніж за місяць гратиме Динамо, головна команда нашої країни перемогла Вірменію з рахунком 3:0. Гол та гольову передачу на свій рахунок у прощальному матчу Андрія П'ятова записав динамівець Олександр Караваєв, також асистом відзначився Ілля Забарний. Із динамівців грали Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, а Денисов Попов провів усю гру на лаві запасних.



15 червня українці у Лодзі вперше не змогли одержати перемогу. У нічійній грі з ірландцями (1:1), яка також пройшла на стадіоні ЛКС, з "біло-синіх" на полі були Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Денис Попов, який вийшов на заміну. Віктор Циганков та Олександр Сирота провели увесь матч на лаві запасних.



20 липня у взаєминах України та Лодзя буде написана нова футбольна сторінка. Тепер — вже на клубному рівні. Щиро віримо, що у такий складний для України час Динамо зможе порадувати нас і грою, і перемогою. Яку, втім, ще треба буде закріпити у Стамбулі.