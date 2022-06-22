Украина

Досвідчений гравець став черговим новачком одеситів.

Одеський Чорноморець сповістив про перехід до клубу досвідченого півзахисника Сергія Політило.

Деталі контракту клубу з 33-річним хавбеком поки що невідомі.

Свою професійну кар'єру Політило розпочинав у Чорноморці. Він захищав кольори "моряків" з 2006 по 2013 рік.

Потім він виступав за Дніпро, Окжетпес, з 2017 по 2018 рік знову у Чорноморці, Адана Демірспор, Олімпіку. Останнім його клубом був Львів.

Нагадаємо, що раніше Чорноморець оголосив про трансфер Євгена Селіна.