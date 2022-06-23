Украина

Підопічні Мірчі Луческу провели в дорозі 17 годин.

Делегація Динамо, виїхавши з Києва, дісталася Румунії пізно ввечері в середу, 22 червня.

Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин.

Динамівці проїхали практично по всій Румунії з півночі на південь, зупинившись на олімпійській базі у Снагові.

Нагадаємо, що в Румунії "біло-сині" тренуватимуться кілька днів, після чого вилетять до Швейцарії на тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону та поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.