Підопічні Мірчі Луческу провели в дорозі 17 годин.
ФК Динамо
23 червня 2022, 12:00
Делегація Динамо, виїхавши з Києва, дісталася Румунії пізно ввечері в середу, 22 червня.
Підопічні Мірчі Луческу, який разом із командою їхав зі столиці України, провели в дорозі 17 годин.
Динамівці проїхали практично по всій Румунії з півночі на південь, зупинившись на олімпійській базі у Снагові.
Нагадаємо, що в Румунії "біло-сині" тренуватимуться кілька днів, після чого вилетять до Швейцарії на тренувальний збір у рамках підготовки до нового сезону та поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.