Украина

Футболіст криворізького Кривбасу відповіл на питання клубної пресслужби одразу після першого тренування команди на першому зборі.

Олексій Хобленко розповів, як підтримував фізичні кондиції під час війни та про допомогу нашій армії.

"Коли розпочалася війна, на жаль, мені довелося поїхати до Естонії, аби тренуватися й отримувати ігрову практику. Й це мені допомогло, адже зараз я перебуваю у непоганій формі. Тепер повернувся до України й хочу грати у футбол лише в Кривбасі.

У новому сезоні УПЛ будемо показувати хороший футбол, аби дати змогу захисникам нашої країни трохи відволіктися від того, що наразі відбувається на нашій неньці.

Вернидуб? Наші шляхи перетиналися, але в різних командах. Я грав проти Зорі, стиль гри якої за Вернидуба мені завжди імпонував. Юрій Миколайович створив там хороший бойовий колектив, який кожен сезон боровся за медалі. Наш новий тренер — до того ж дуже хороша людина й те, що він у складний для України час повернувся й став до лав ЗСУ, його прекрасно характеризує як мужню особистість.

Допомога армії? Разом із партнерами ми домовилися допомагати нашим воїнам коштами: й через волонтерів, й особисто. Головне — перемога України над ворогом. Слава Україні!", — приводить слова Хобленко офіційний сайт Кривбасу.