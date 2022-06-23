Футболіст криворізького Кривбасу відповіл на питання клубної пресслужби одразу після першого тренування команди на першому зборі.
Олексій Хобленко, ФК Крибвас
23 червня 2022, 14:39
Олексій Хобленко розповів, як підтримував фізичні кондиції під час війни та про допомогу нашій армії.
"Коли розпочалася війна, на жаль, мені довелося поїхати до Естонії, аби тренуватися й отримувати ігрову практику. Й це мені допомогло, адже зараз я перебуваю у непоганій формі. Тепер повернувся до України й хочу грати у футбол лише в Кривбасі.
У новому сезоні УПЛ будемо показувати хороший футбол, аби дати змогу захисникам нашої країни трохи відволіктися від того, що наразі відбувається на нашій неньці.
Вернидуб? Наші шляхи перетиналися, але в різних командах. Я грав проти Зорі, стиль гри якої за Вернидуба мені завжди імпонував. Юрій Миколайович створив там хороший бойовий колектив, який кожен сезон боровся за медалі. Наш новий тренер — до того ж дуже хороша людина й те, що він у складний для України час повернувся й став до лав ЗСУ, його прекрасно характеризує як мужню особистість.
Допомога армії? Разом із партнерами ми домовилися допомагати нашим воїнам коштами: й через волонтерів, й особисто. Головне — перемога України над ворогом. Слава Україні!", — приводить слова Хобленко офіційний сайт Кривбасу.