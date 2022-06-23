Украина

Товариські зустрічі відбудуться на Стад П'єр Раджон.

У рамках підготовки до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо проведе двоматчеву зустріч з Ліоном.

Команди зіграють між собою два матчі двома складами у вівторок, 12 липня: перша гра о 19:00, друга – о 22:00.

Обидві товариські зустрічі відбудуться на Стад П'єр Раджон у Бургуен-Жальє.

Відзначимо, що ця гра матиме благодійний характер. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії в Україні.