Украина

Клуб з Рівного влаштував "чистку" резервів.

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід п'ятьох футболістів у літнє трансферне вікно.

Так представника УПЛ залишили Артем Кичак, Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Дмитро Махнєв та Микита Полюлях.

Строк дії контрактів між футболістами та клубом завершився. Сторони, у свою чергу, не дійшли згоди щодо умов продовження трудових угод.

Голкіпер Артем Кичак приєднався до Вереса минулого літа і зіграв за команду у двох матчах Кубка України.



Ігор Солдат відіграв за Верес три сезони, провівши 75 матчів і забивши 7 голів. Разом з рівнянами футболіст пройшов шлях з Другої ліги до УПЛ і завоював "золото" Першої ліги.



Роман Гончаренко у футболці Вереса відіграв 2 сезони: 52 матчі, 3 голи. Чемпіон Першої ліги сезону-2020/21.



Дмитро Махнєв відіграв за рівнян 2 сезони, провівши 23 матчі та забивши 1 гол. Чемпіон Першої ліги сезону-2020/21.



Микита Полюлях також 2 сезони виступав за червоно-чорних. Загалом у складі рівнян відіграв 50 матчів.