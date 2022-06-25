Команда Олександра Кучера зіграє з представником Болгарії.
Фото Ботєв Пловдів
25 червня 2022, 16:55
У рамках першого матчу на тренувальних зборах у Туреччині харківський Металіст зіграє проти Болгарського Ботєву з міста Пловдів.
Товариська гра розпочнеться о 17:00 ка київським часом. Вашій увазі онлайн-трансляція протистояння:
Металіст: Рибка – Танчик, Мизюк, Сарапій, Порох, Картушов – Банада, Танковський, Демченко – Підлепенець, Фомін.
Запасні: Рибак, Ралюченко, Чідомере, Кайдалов, Цвіренко, Дігтярь, Тепляков.