Украина

Новачок УПЛ не зміг переграти суперника з Болгарії.

Харківський Металіст провів свій перший товариський матч у Туреччині.

Підопічні Олександра Кучера не змогли здолати Ботєв Пловдів, мінімально поступившись 1:2. Єдиний гол української команди на рахунку Пороха, який вдало зіграв головою після навісу з кута поля.

Металіст - Ботєв 1:2

Голи: Порох, 74 — Току, 57, Бароан, 70

Металіст: Рибка (Рибак, 46) — Порох, Сарапій, Мізюк — Картушов (Тепляков, 82), Демченко (Цвиренко, 82), Танковський (Кайдалов, 82), Банада (Ралюченко, 62), Танчик — Фомін (Чідомере, 36, Дігтярь, 71), Подлепенец

Ботев: Ханкіч — Генев, Супраен, Черньов — Наді, Мертенс, Мінков, Это'О, Тонев, Току — Бароан