Украина

Півзахисник Динамо дав інтерв’ю офіційному сайту київської команди.

Олександр Андрієвський розповів про те, як йому святкується день народження на зборах, а також поділився враженнями від старту закордонного етапу підготовки до нового сезону.

Про настрій:

"Так, відчувається. В принципі, все як завжди – святкую день народження на тренувальному зборі. Так що навіть звик, можна сказати".

Про ЗСУ:

"Неможливо не думати про це, оскільки це найголовніше на даний момент. Напевно, не так думаєш про футбол, як про те, як справи на фронті. Ми завжди подумки з ними, тим паче мої знайомі також на передовій – тож переживаємо за них усіх та передаємо щирі вітання".

Про налаштування на матчі:

"Дуже тяжко, але розуміємо, що ми в тому числі граємо для наших воїнів, вони дивляться на нас. Ми це знаємо, і це надихає нас, дає додаткові сили".

Про кондиції:

"Про кондиції ще зарано казати, оскільки ми лише розпочали збір. Думаю, підтягнуться наші збірники, ще кілька тижнів – і все буде гаразд. Завтра зіграємо матч, і він покаже, в яких ми кондиціях перебуваємо".

Про готовність до спарингу:

"Звичайно, готові. Ми тренувалися в Києві, були важкі навантаження, тож фізично ми готові. Також у нас є молоді гравці, яким важливо доводити, що вони мають право перебувати в першій команді Динамо. Думаю, ми підійдемо в хороших кондиціях до матчів".

Про те, как прийняли молодь у команді:

"Обрядів ніяких не було – напевно, такого немає вже років із десять. А так підтримуємо, на тренуваннях підказуємо, можна навіть прикрикнути десь. Загалом, ми їх і до цього всіх знали, оскільки слідкували за їхніми виступами в юнацькій першості – тож жодних проблем у колективі немає".

У неділю, 26 червня, Динамо зіграє проти Івердон-Спорт. Гра розпочнеться о 17:00.