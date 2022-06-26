Украина

Віце-президент харківського клубу заявив, що вони намагатимуться зберегти в команді 26-річного півзахисника.

Віце-президент харківського Металіста Євген Красніков висловився про майбутнього півзахисника В'ячеслава Танковського.

"Слава – хороший футболіст. Якби ситуація в країні була іншою, то у нас була б можливість його зберегти/ Ми хочемо, щоб команда гідно виглядала в УПЛ, і клуб не просто так купував цього футболіста з Шахтаря. На нього дуже розраховує президент клубу Олександр Ярославський та я.

Зараз, на жаль, така ситуація, що ми змушені розглядати всі пропозиції, які надходитимуть по гравцях. Танковський є провідним гравцем команди. Якщо він залишиться, то всі будуть раді", — сказав Красніков в програмі Футбол NEWS.

Минулого сезону В'ячеслав Танковський провів за Металіст 16 матчів, у яких він віддав дві результативні передачі.