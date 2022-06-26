Український півзахисник висловився про чергові ракетні удари російськими окупантами та терористами.
Сергій Сидорчук, getty images
26 червня 2022, 15:55
Півзахисник національної збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук висловився про влучення російської ракети у житловий будинок у Києві вранці 26 червня.
Внаслідок цього терористичного акту з боку РФ загинув щонайменше один чоловік, а його 8-річну доньку винесли з дому. Дружину дістали з-під завалів.
"Будь-яка жорстокість походить від немочі", – написав Сидорчук в своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше про ракетні обстріли Києва висловився інший півзахисник збірної України Руслан Маліновський.