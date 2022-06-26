Украина

Український півзахисник висловився про чергові ракетні удари російськими окупантами та терористами.

Півзахисник національної збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук висловився про влучення російської ракети у житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Внаслідок цього терористичного акту з боку РФ загинув щонайменше один чоловік, а його 8-річну доньку винесли з дому. Дружину дістали з-під завалів.

"Будь-яка жорстокість походить від немочі", – написав Сидорчук в своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше про ракетні обстріли Києва висловився інший півзахисник збірної України Руслан Маліновський.