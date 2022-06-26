Кияни зіграли внічию перший товариський матч у Швейцарії.
фото динамо київ
26 червня 2022, 19:05
В рамках тренувального сбору у Швейцарії київське Динамо провело першу товариську зустріч. Суперником став Івердон-Спорт.
Рахунок відкрив Олександр Яцик вже на початку першого тайму, продемонструвавши індивідуальну майстерність та поразивши дальній кут воріт суперників.
Втім, у середині другого тайму Беєр зміг забити у ворота української команди, тим самим встановивши остаточний рахунок.
Івердон-Спорт — Динамо 1:1
Голи: Беєр, 71 — Яцик, 14
Динамо (стартовий склад): Нещерет, Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко, Яцик, Шепєлєв, Буяльський, Антюх, Цитаїшвілі, Бєсєдін.