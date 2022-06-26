Украина

Кияни зіграли внічию перший товариський матч у Швейцарії.

В рамках тренувального сбору у Швейцарії київське Динамо провело першу товариську зустріч. Суперником став Івердон-Спорт.

Рахунок відкрив Олександр Яцик вже на початку першого тайму, продемонструвавши індивідуальну майстерність та поразивши дальній кут воріт суперників.

Втім, у середині другого тайму Беєр зміг забити у ворота української команди, тим самим встановивши остаточний рахунок.

Івердон-Спорт — Динамо 1:1

Голи: Беєр, 71 — Яцик, 14

Динамо (стартовий склад): Нещерет, Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко, Яцик, Шепєлєв, Буяльський, Антюх, Цитаїшвілі, Бєсєдін. ​