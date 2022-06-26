Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

В рамках тренувального сбору у Швейцарії київське Динамо провело першу товариську зустріч. Суперником став Івердон-Спорт.

Підопічні Мірчі Луческу не змогли обіграти представника другого по силі дивізіону Швейцарії, зігравши у результативну нічию.

На гол Яцика на початку першого тайму в середині другої половини зустрічі господарі поля відповіли точним пострілом Беєра.

Огляд матчу:

Івердон-Спорт — Динамо 1:1

Голи: Беєр, 71 — Яцик, 14

Динамо (стартовий склад): Нещерет, Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко, Яцик, Шепєлєв, Буяльський, Антюх, Цитаїшвілі, Бєсєдін. ​