До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
Івердон-Спорт — Динамо, ФОТО ДИНАМО КИЇВ
26 червня 2022, 21:32
В рамках тренувального сбору у Швейцарії київське Динамо провело першу товариську зустріч. Суперником став Івердон-Спорт.
Підопічні Мірчі Луческу не змогли обіграти представника другого по силі дивізіону Швейцарії, зігравши у результативну нічию.
На гол Яцика на початку першого тайму в середині другої половини зустрічі господарі поля відповіли точним пострілом Беєра.
Огляд матчу:
Івердон-Спорт — Динамо 1:1
Голи: Беєр, 71 — Яцик, 14
Динамо (стартовий склад): Нещерет, Дубінчак, Боль, Біловар, Кравченко, Яцик, Шепєлєв, Буяльський, Антюх, Цитаїшвілі, Бєсєдін.