Украина

Вихованець та харківської та донецької шкіл футболу був ключовим гравцем команди в цьому сезоні.

На початку сезону-2021/22 Олександрія була вимушена зіштовхнутись із певним кадровим дефіцитом на позиції центрального нападника, де в команди Юрія Гури із більш-менш постійних виконавців залишились тільки Денис Устименко та Клаудіо Спінеллі.

Однак 24-річний аргентинець залишив склад "поліграфів" після початку чергового витку агресії проти України, а вже після завершення сезону до нього долучився й 23-річний український партнер за командою.

Короткострокова угода виконавця з Олександрією добігла кінця, тож він без зайвих проблем перейшов до складу криворізького Кривбасу, із яким тепер його будуть пов’язувати трирічні відносини.

Нагадаємо, що найбільшим здобутком у професійній кар’єрі Устименка на сьогоднішній день є перемога на чемпіонаті світу-2019 серед юнаків віком до 20 років у Польщі.

Денис гратиме в Кривбасі під 18 номером.

У цьому сезоні на його рахунку два голи та один гольовий пас у 15 матчах.