Украина

Воротар — про трагедію, що сталася сьогодні.

Голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов прокоментував потрапляння російських терористів у торговий центр у Кременчуці.

"росія — країна-терорист! Ні, ви навіть гірше за терористів. Бо ті хоча б визнають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "они сами", "фейк", "это не мы". Ви продовжуєте вбивати!

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Перекладу для підписників з росії не буде. Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 людей. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?", — написав голкіпер у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, що раніше півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував атаку Житомирщини з боку білоруських терористичних військ.