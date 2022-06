Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував атаку Житомирщини з боку білоруських терористичних військ.

"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині. Продовжуйте молитися за мир. З терористами", — написав футболіст.

24 rockets were launched from Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. With terrorists. 🤝🏻 pic.twitter.com/rI9cNyEtCe