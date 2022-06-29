Украина

Воротар Зорі висловився щодо підготовки команди під-час війни.

Луганська Зоря розпочала підготовку до сезону-2022/23 у Львові.

Голкіпер команди Дмитро Мацапура розповів про настрій команди, а також де його застала війна.

"Чекали на повернення до роботи, пауза вийшла занадто довгою, ми ще такої не мали. П'ять місяців без футболу. Хоча, цей час пройшов дуже швидко. Весь цей час я був у Запоріжжі. Перші тижні війни я майже не тренувався, а потім почав трохи підтримувати форму самостійно.

Так, дійсно, за цей час я встиг одружитись. Познайомились ми у Харкові і всю війну ми разом. Наразі батьківщина її батьків під окупацією.

Всі ми засумували за футболом, тому настрій буде позитивним. навіть не дивлячись на те, що коїться в країні. Ми дуже сподіваємось, що коли ми повернемось зі зборів, то все вже буде добре", — розповів воротар клубній прес-службі.

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