Украина

Нідерландський спеціаліст підписав контракт на три роки.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Патрік ван Леувен.

Угода з 52-річним голландським фахівцем розрахована на три роки.

На своїй новій посаді ван Леувен змінив Віктора Скрипника, який нещодавно очолив полтавську Ворсклу.

Патрік гарно знайомий українським вболівальникам по роботі у структурі Шахтаря з 2006 по 2013 роки.

Після цього він був спортивним директором Казанського Кайрату. З червня 2016 року став виконавчим директором Маккабі Тель-Авів. Наприкінці сезону-2019/20 ставши виконуючим обов'язки головного тренера клубу. Зумів з командою здобути титул володаря Суперкубку Ізраїлю.

У сезоні-2020/2021 завдяки його праці Маккабі посів друге місце у Прем'єр-лізі та отримав Кубок Ізраїлю.

Нагадаємо, за підсумками минулого достроково завершеного сезону Зоря фінішувала на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ і буде представлена в єврокубках у майбутній кампанії.