Нідерландський спеціаліст підписав контракт на три роки.
Патрік ван Леувен, ФК Зоря
28 червня 2022, 10:50
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Патрік ван Леувен.
Угода з 52-річним голландським фахівцем розрахована на три роки.
На своїй новій посаді ван Леувен змінив Віктора Скрипника, який нещодавно очолив полтавську Ворсклу.
Патрік гарно знайомий українським вболівальникам по роботі у структурі Шахтаря з 2006 по 2013 роки.
Після цього він був спортивним директором Казанського Кайрату. З червня 2016 року став виконавчим директором Маккабі Тель-Авів. Наприкінці сезону-2019/20 ставши виконуючим обов'язки головного тренера клубу. Зумів з командою здобути титул володаря Суперкубку Ізраїлю.
У сезоні-2020/2021 завдяки його праці Маккабі посів друге місце у Прем'єр-лізі та отримав Кубок Ізраїлю.
Нагадаємо, за підсумками минулого достроково завершеного сезону Зоря фінішувала на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ і буде представлена в єврокубках у майбутній кампанії.