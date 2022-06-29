Украина

Український форвард згадав про історичний вихід збірної України до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Рівно рік тому національна збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи, здобувши перемогу у додатковий час над командою Швеції.

Нападник збірної України Артем Довбик, який вийшов на заміну та забив переможний для нашої команди гол у компенсований до другого компенсованого тайму час, поділився спогадами від того моменту.

"Рівно рік тому була одна із найяскравіших перемог для нашої країни. Тоді в очах всієї України ми були героями. А сьогодні герої — це наші воїни, які кожного дня боронять нашу державу.

І лише зараз ми всі усвідомлюємо, що найголовніша перемога чекає нас попереду! Слава Україні! Героям Слава", — написав Довбик в своєму Instagram.