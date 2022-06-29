Украина

29 червня — історичний день для українського футболу.

До того дня головна команда нашої країни один раз вже виходила до 1/4 великого турніру, проте це був Чемпіонат світу. Виходи на Євро не приносили навіть виходу з групи — що у 2012-му, що у 2016-му.

Так могло статися і у 2021-му (на Чемпіонаті, який мав проходити у 2020-му, але був перенесений через ковід), але ми отримали справжній подарунок долі від зміни регламену турніру та збірної Швеції, яка обіграла збірну Польщі (хоча нас влаштувала і нічия — аби не звитяга "Кадри") і залишила "синьо-жовтих" у когорті найкращих третіх команд.

Втім, подякувати шведам ми не могли, бо саме вони стали нашим наступним суперником. У Глазго на вже легендарному для нас Хемпден Парку тренерський штаб Андрія Шевченко відійшов пвід звичного до Євро (і навіть на початку турніру) контролю м'яча і зіграв максимально прагматично. У схемі з трьома захисниками Караваєв та Зінченко, який вийшов грати на фланзі у національній команді чи не вперше.

До слова, саме "Зіна" став автором першого голу нашої команди, який стався після чи не єдиного моменту. Вивірена передача Ярмоленка шведою прямо під удар — і от результат.





Далі шведи зрівняли рахунок, а сама гра нагадувала ті самі муки, що були п'ятнадцять років тому у матчі проти швейцарців. А результат прийшов ще швидше — без ніякої там серії пенальті. Шкода лиш, що ціною страшної травми Бєсєдіна, яка позбавила скандинавів одного футболіста...

Емоції, які пережила вся країні під вигуки Віктора Вацка після голу Артема Довбика (асистував, до слова, Зінченко) — не передати словами. Давайте просто згадаємо ті миттєвості, з вірою дуже скоро їх відчути знову.





Швеція — Україна — 1:2

Голи: Форсберг (43) — Зінченко (27), Довбик (120+1)

Швеція: Ольсен, Лустіг (Крафт, 84), Ліндельоф, Аугустінссон (Бенгтссон, 84), Даніельсон, Ларссон (Классон, 97), Екдаль, Форсберг, Ульссон (Геландер, 101), Кулушевскі (Классон, 97), Ісак (Куайсон, 97)

Запасні: Юнссон, Нордфельдт, Янссон, Свенссон, Сема, Каюсте

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко — Степаненко (Макаренко, 95), Сидорчук (Безус, 118), Шапаренко (Маліновський, 61), - Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Бєсєдін, 91; Циганков, 101).

Запасні: Пятов, Трубін, Миколенко, Тимчик, Соболь, Марлос



Попередження: Кулушевскі, Форсберг - Довбик, Ярмоленко

Вилучення: Даніельсон (99)