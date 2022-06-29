Украина

Харківський клуб готується до нового сезону чемпіонату України.

Металіст Харків у наступному сезоні стане одним із новачком української Прем'єр-ліги на правах лідера Першої ліги на момент вимушеної паузи у чемпіонаті, пов'язаної з російським вторгненням до України.

У рамках підготовки до нового розіграшу УПЛ харківський клуб проведе благодійний матч проти турецького Істанбула Башакшехір.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 1 липня, о 17:15 за київським часом. Кожен глядач цього матчу матиме змогу направити кошти на гуманітарну допомогу харків’янам, що опинилися у складних обставинах через вторгнення в Україну російських окупантів та терористів.

Відео онлайн-трансляція цього протистояння буде доступна на Football.ua у день матчу: