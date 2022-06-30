Клуб розпочав підготовку до сезону.
Дмитро Мишньов, Маріуполь
30 червня 2022, 09:15
Луганська Зоря розпочала підготовку до нового сезону УПЛ та кваліфікації до Ліги конференцій у Польщі.
Клуб повідомив про трансферні плани на міжсезоння. Півзахисники Арсеній Батагов з Дніпра-1 та Дмитро Мишньов з Маріуполя приєднаються до команди незабаром.
Також прес-служба луганчан повідомляє, що зараз на перегляді в клубу знаходиться бразилець Марлос.
Ще будуть футболісти, які приїжджатимуть на перегляд. Щодо долі легіонерів Жуніньо, Гільєрме та Овусу, клуб повідомить пізніше.
Відомо, що на сборах у Варшаві Зоря проведе шість спарингів. Усі будуть транслюватись на клубному YouTube-каналі.