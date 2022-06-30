Украина

Клуб розпочав підготовку до сезону.

Луганська Зоря розпочала підготовку до нового сезону УПЛ та кваліфікації до Ліги конференцій у Польщі.

Клуб повідомив про трансферні плани на міжсезоння. Півзахисники Арсеній Батагов з Дніпра-1 та Дмитро Мишньов з Маріуполя приєднаються до команди незабаром.

Також прес-служба луганчан повідомляє, що зараз на перегляді в клубу знаходиться бразилець Марлос.

Ще будуть футболісти, які приїжджатимуть на перегляд. Щодо долі легіонерів Жуніньо, Гільєрме та Овусу, клуб повідомить пізніше.

Відомо, що на сборах у Варшаві Зоря проведе шість спарингів. Усі будуть транслюватись на клубному YouTube-каналі.