Украина

Команда у передмісті столиці Варшави розпочне готуватись до УПЛ.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила список гравців, які розпочнуть підготовку до нового сезону УПЛ та Ліги Конференцій.

Воротарі: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін

Захисники: Ярослав Кисіль, Юрій Дудник, Максим Сміян, Максим Казаков, Тимофій Сухар, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Даніл Скорко, Валерій Дубко, Олег Данченко

Півзахисники: Максим Хлань, Денис Нагнойний, Назар Байрук, Єгор Назаріна, Сергій Булеца, Ахмед Алібеков, Юрій Тлумак, Максим Луньов, Даніїл Алефіренко

Нападники: Владислав Кабаєв, Олександр Гладкий, Крістіан, Абдулла Абдуллаєв.

Згодом до команди доєднаються Шахаб Захеді, який останнім часом виступав у Академії Пушкаша на правах оренди, та Денис Янаков, який був у оренді у Поліссі.

Цікаво, що відсутні у даному списку Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський, Владислав Ємець, Артем Громов та Денис Фаворов. Ймовірно, вони продовжать кар'єру в інших клубах, тому що їх контракти завершились.

Тренерський штаб визначиться з основною обоймою протягом тижня. Новий головний тренер Патрік ван Леувен приєднається до клубу 30 червня.