Украина

Василь Курко продовжить кар'єру в рівненському клубі.

Захисник Лівого берега Василь Курко продовжить кар'єру у Вересі.

Контракт підписано строком на один рік. Футболіст дістався клубу безкоштовно.

"Погодився на пропозицію Вереса, не роздумуючи. Адже знаю, що це амбітна команда із чудового міста, яка має велику кількість відданих уболівальників.

Після підписання контракту переповнюють позитивні емоції. Вже хочеться якнайшвидше розпочати тренування у новому колективі", — розповів футболіст прес-службі Вереса.

На рахунку Курка 19 матчів та два голи у складі Лівого берега.

Раніше Верес продовжив контракти із трьома виконавцями.