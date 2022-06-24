Футболісти поставили підпис під новими угодами.
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24 червня 2022, 19:42
Рівненський Верес оголосив про продовження контрактів із трьома футболістами.
Михайло Сергійчук, Артем Данілюк та Роман Мірошник поставили свої підписи під річними угодами.
Роман Мірошник у футболці рівненського Вереса провів два сезони, зігравши 40 матчів і забивши 2 м'ячі. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.
Артем Данилюк зіграв за рівнян 5 матчів у чемпіонаті Першої ліги 2020-2021, а старт попереднього чемпіонату пропустив через травму. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.
Михайло Сергійчук - вихованець рівненського футболу. 119 матчів та 25 м'ячів за Верес. Бронзовий призер Першої ліги 2016-2017. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.
Раніше повідомлялось, що Верес залишило п'ятеро футболістів.