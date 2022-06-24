Украина

Футболісти поставили підпис під новими угодами.

Рівненський Верес оголосив про продовження контрактів із трьома футболістами.

Михайло Сергійчук, Артем Данілюк та Роман Мірошник поставили свої підписи під річними угодами.

Роман Мірошник у футболці рівненського Вереса провів два сезони, зігравши 40 матчів і забивши 2 м'ячі. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.



Артем Данилюк зіграв за рівнян 5 матчів у чемпіонаті Першої ліги 2020-2021, а старт попереднього чемпіонату пропустив через травму. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.



Михайло Сергійчук - вихованець рівненського футболу. 119 матчів та 25 м'ячів за Верес. Бронзовий призер Першої ліги 2016-2017. Чемпіон Першої ліги 2020-2021.

Раніше повідомлялось, що Верес залишило п'ятеро футболістів.