"Моряки" продовжують посилення перед стартом нового сезону.
Фото: ФК Чорноморець
30 червня 2022, 19:57
Чорноморець продовжує посилювати свій склад, повідомив офіційний Telegram-канал одеситів.
"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за Оболонь, Гірник-Спорт та Полісся.
Войтиховський грав за молодіжну команду Чорноморця, а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька Волинь.
Зазначимо, що Чорноморець очікує ще добрих новин щодо свого складу.