Украина

"Моряки" продовжують посилення перед стартом нового сезону.

Чорноморець продовжує посилювати свій склад, повідомив офіційний Telegram-канал одеситів.

"Моряки" підписали Максима Войтіховського та Сергія Суханова. Обидва футболісти – захисники. Суханов раніше виступав за Оболонь, Гірник-Спорт та Полісся.

Войтиховський грав за молодіжну команду Чорноморця, а останнім його клубом перед поверненням до Одеси була луцька Волинь.

Зазначимо, що Чорноморець очікує ще добрих новин щодо свого складу.