Напередодні луганська Зоря оголосила про призначення Патріка ван Леувена на посаду головного тренера першої команди.

Нідерландський фахівець поділився емоціями від свого призначення на цю посаду.

"Радий, що працюватиму в команді. Я знаю Зорю як команду, яка хоче грати у футбол. Є якісні футболісти. Зоря грає не лише красиво, а й на результат. Саме це клуб показував останні сезони, щоб брати хорошу участь у чемпіонаті та єврокубках".

"Я тренер, який дивиться все з футболу. Будемо з перших днів грати і через футбол набирати форму, щоб футболісти якнайшвидше відчули, як грати після 5-місячної перерви". 

"Які сильні сторони Зорі? Завжди організована, завжди були якісні футболісти, які разом хотіли досягати успіху. Ми хочемо, щоб команда продовжувала грати у футбол. Завжди хочемо показувати наш футбол, навіть якщо суперник трохи сильніший. Хочемо використати наш план із першої до останньої хвилини".

"Умови у Польщі? Для початку сезону все є, щоб надалі досягати успіху. Щодня футболісту потрібно вимагати від себе та тренеру– від футболіста, щоб тренування проходили на 100%", – сказав ван Леувен.