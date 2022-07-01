Украина

Нідерландський фахівець дав своє перше інтерв'ю як головний тренер Зорі.

Напередодні луганська Зоря оголосила про призначення Патріка ван Леувена на посаду головного тренера першої команди.

Нідерландський фахівець поділився емоціями від свого призначення на цю посаду.

"Радий, що працюватиму в команді. Я знаю Зорю як команду, яка хоче грати у футбол. Є якісні футболісти. Зоря грає не лише красиво, а й на результат. Саме це клуб показував останні сезони, щоб брати хорошу участь у чемпіонаті та єврокубках".

"Я тренер, який дивиться все з футболу. Будемо з перших днів грати і через футбол набирати форму, щоб футболісти якнайшвидше відчули, як грати після 5-місячної перерви".

"Які сильні сторони Зорі? Завжди організована, завжди були якісні футболісти, які разом хотіли досягати успіху. Ми хочемо, щоб команда продовжувала грати у футбол. Завжди хочемо показувати наш футбол, навіть якщо суперник трохи сильніший. Хочемо використати наш план із першої до останньої хвилини".

"Умови у Польщі? Для початку сезону все є, щоб надалі досягати успіху. Щодня футболісту потрібно вимагати від себе та тренеру– від футболіста, щоб тренування проходили на 100%", – сказав ван Леувен.