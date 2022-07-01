Украина

Контракт українського захисника із Маріуполем завершився.

Центральний захисник Сергій Чоботенко оголосив, що залишає Маріуполь на правах вільного агента.

Через неможливість клубу розпочати наступний сезон, оскільки російські терористи зруйнували та окупували місто, а також зруйнували інфраструктуру ФК Маріуполь, контракт із 25-річним українцем не було продовжено.

Чоботенко попрощався з Маріуполем та пообіцяв повернутися, коли над містом знову підніметься український прапор.

"Тяжко підібрати слова. ФК Маріуполь та місто Маріуполь – це невід’ємна частина мене назавжди!

Я хотів би подякувати кожному співробітнику, хто хоч якось причетний до футбольного клубу, – дякую вам за все, що ви робили для мене. Окрема подяка усім вболівальникам, які приходили та підтримували команду.

Ми обов’язково ще зустрінемось на рідній базі та на стадіоні імені Володимира Бойка під прапором України", — написав Чоботенко в своєму Instagram.

Нагадаємо, що Сергій Чоботенко виступав за Маріуполь із 2018 року. Всього український захисник провів за "азовців" 84 матчі, забив 4 голи і віддав 2 асисти.