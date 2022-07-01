Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів, якими стали центральний захисник Віталій Вернидуб та півзахисник Дмитро Хомченовський.

Обидва українці напередодні залишили луганську Зорю на правах вільних агентів і раніше вже мали досвід виступів за Кривбас.

Умови контрактів як Вернидуба-молодшого, так і Хомченовського не уточнюються.


Нагадаємо, раніше Кривбас підписав захисника Тимура Стецькова, півзахисників Андрія Понєдєльніка й Тимура Корабліна, а також нападника Дениса Устименка.