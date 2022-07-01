Украина

Новачок УПЛ посилився двома колишніми гравцями луганської Зорі.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів, якими стали центральний захисник Віталій Вернидуб та півзахисник Дмитро Хомченовський.

Обидва українці напередодні залишили луганську Зорю на правах вільних агентів і раніше вже мали досвід виступів за Кривбас.

Умови контрактів як Вернидуба-молодшого, так і Хомченовського не уточнюються.



Нагадаємо, раніше Кривбас підписав захисника Тимура Стецькова, півзахисників Андрія Понєдєльніка й Тимура Корабліна, а також нападника Дениса Устименка.