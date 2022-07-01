Новачок УПЛ посилився двома колишніми гравцями луганської Зорі.
Дмитро Хомченовський і Віталій Вернидуб, ФК Кривбас
01 липня 2022, 12:23
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох футболістів, якими стали центральний захисник Віталій Вернидуб та півзахисник Дмитро Хомченовський.
Обидва українці напередодні залишили луганську Зорю на правах вільних агентів і раніше вже мали досвід виступів за Кривбас.
Умови контрактів як Вернидуба-молодшого, так і Хомченовського не уточнюються.
Нагадаємо, раніше Кривбас підписав захисника Тимура Стецькова, півзахисників Андрія Понєдєльніка й Тимура Корабліна, а також нападника Дениса Устименка.