Украина

Харків'яни зіграли з представником Туреччини.

У рамках благодійного товариського матчу на зборах харківський Металіст зустрівся з представником чемпіонату Туреччини — Істанбулом Башакшехір.

На шостій хвилині Істанбул вийшов вперед. Гол забив Озкан красивим ударом з правого флангу.

У другому таймі турецький клуб подвоїв рахунок. На 59 хвилині на добиванні Шадлі класно зреагував та переграв Рибака.

Рахунок 0:3 на табло з'явився на 72 хвилині. Невтомний Шадлі прийняв м'яч біля штрафної та спокійно відправив його у лівий кут. Металіст також мав свої нагоди, але не зміг їх реалізувати.

Металіст — Істанбул ББ 0:3

Голи: Озкан, 6, Шадлі, 59, 72

Металіст: Рибак – Горбунов, Порох, Мізюк, Танчик – Картушов, Танковський, Сарапій, Бабенко, Підліпенець – Демченко.

Нагадаємо, що ця гра проводилась на підтримку України та міста-героя Харкова, яке щодня страждає від російських обстрілів.