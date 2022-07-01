Украина

32-річний хавбек отримав статус вільного агента.

ФК Львів на своєму Instagram-акаунті оголосив про відхід півзахисника Олексія Дового.

Прес-служба повідомляє, що в капітана львівського клубу закінчився контракт, а нова угода так і не була підписана.

"На жаль, але наш капітан продовжить кар’єру в іншому місці. Олексію, дякуємо за все — це були незабутні часи проведені разом. Успіху і до зустрічі", — пишеться у Мережі.

Довгий виступав за Львів із зими 2021 року. З тих пір він зіграв 29 матчів, забив чотири голи та віддав два асисти.