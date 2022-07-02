Завершилася 128 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні, близько 18:00, з аеродрому Бельбек, пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де, нібито, "завершили виконання завдань".

Терористи нанесли ракетного удару по місту Бахмут. В результаті загинули люди та зруйновані багатоповерхівки.

Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн. Також оголосили деталі нового пакету допомоги на $820 млн. Туди увійшли:

- додаткові боєприпаси до HIMARS;

- 2 системи протиповітряної оборони NASAMS;

- 150 тисяч 155-міліметрових боєприпасів;

- додаткові 4 радари для контрбатарейної боротьби.

Норвегія виділить майже 1 мільярд євро на підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії. Норвегія почала постачати Україні важке озброєння і продовжить це робити.

Вранці зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", що намагався знайти ціль для ураження на Миколаївщині.

Продовжилися розкопки зруйнувань у одеській області. У Сергіївці, після влучання ракет, загинули 21 людина. 39 — поранені.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

- В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три крилаті ракети. На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались увесь день, і, на жаль, кількість загиблих може ще зрости.

- Були запущені ракети й по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок...

- Вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто Президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS. Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання.

- Не менш активно домовляємось і про іншу нову зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів.

- Попри війну, попри всі загрози ми не припиняємо наш рух до Євросоюзу. Сьогодні у Верховній Раді я підписав разом зі спікером та нашим прем'єр-міністром заяву щодо європейської інтеграції. Ми зафіксували цим документом, що починаємо рухатись від статусу кандидата до повноправного членства. Я вдячний пані Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні у своєму зверненні до Верховної Ради висловила чітку підтримку України. Ми не будемо втрачати час. Я вірю, що Україна зможе так само енергійно здобути членство, як ми здобули кандидатство.