Украина

Захисник розповів про враження від переходу до Кривбасу.

Криворізький Кривбас напередодні відзначився своєрідним дублем із підписання одразу двох виконавців луганської Зорі — Дмитра Хомченовського та Віталія Вернидуба.

І якщо для півзахисника цей трансфер був символічним лише в якості повернення до колишнього місця роботи, про що він розповів у власному інтерв’ю, то для захисника подібний перехід уособлює початок нового досвіду співпраці зі своїм батьком — головним тренером команди Юрієм Вернидубом.

Досвідчений 34-річний виконавець прокоментував власні враження від цього трансферу в своєму першому інтерв’ю в якості гравця Кривбасу.

"Мені випав черговий шанс попрацювати зі своїм батьком. Ми довго з ним спілкувались про це, і зрештою я погодився на це.

Відчуття незвичні. Буде цікаво грати під його керівництвом на тлі тієї паузи, поки ми були в різних клубах.

Я теж, як і Дмитро, починав колись у Кривому Розі. Тоді був ще зовсім юнаком. Із теплотою згадую про ці моменти.

Від конкуренції не лякаюсь — потрібно позитивно дивитись на це. У нас з’являться багато українських хлопців, які отримають свій шанс. Їхня справа — користатись з цього, чи ні. Кожен має працювати якомога більше.

Насамперед, я вважаю, що керівництво клубу та головний тренер мають провести з нами бесіду щодо майбутніх цілей. Вони вже сказали нам дещо, але про наші плани не треба зараз кричати. Потрібно робити, бути зосередженими на власній грі та працювати над собою. Як воно буде далі — подивимось. Результат прийде, однозначно.

Зараз ми молимось за наших хлопів, які на передовій боронять нас. Ми повинні віддавати якусь частинку себе, щоб вони раділи та тішились, спостерігаючи за нашою грою", — заявив український виконавець.

У минулому сезоні Вернидуб відіграв 18 матчів, зробивши один гольовий пас.