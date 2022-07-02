Італійський тренер ухвалив рішення.
Роберто Де Дзербі, getty images
02 липня 2022, 14:49
Роберто Де Дзербі розглядав різноманітні варіанти розвитку кар'єри після початку повномасштабної війни в Україні.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, італійський тренер вирішив не поспішати з новою роботою. Роберто Де Дзербі хоче взяти відпустку та відпочити від футболу.
Зазначимо, що Роберто Де Дзербі на даний момент фактично є головним тренером донецького Шахтаря.
Нагадаємо, що Піза розглядає Де Дзербі на посаду головного тренера.