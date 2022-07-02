Украина

Італійський тренер ухвалив рішення.

Роберто Де Дзербі розглядав різноманітні варіанти розвитку кар'єри після початку повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, італійський тренер вирішив не поспішати з новою роботою. Роберто Де Дзербі хоче взяти відпустку та відпочити від футболу.

Зазначимо, що Роберто Де Дзербі на даний момент фактично є головним тренером донецького Шахтаря.

Нагадаємо, що Піза розглядає Де Дзербі на посаду головного тренера.