Украина

Футболіст буде шукати собі новий клуб.

Воротар донецького Шахтаря Євген Гриценко заявив, що залишає клуб. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Сьогодні закінчився мій контракт із Шахтарем. Це були незабутні та значущі 20 років. Так, моя історія з ФК Шахтар Донецьк почалася ще у далекому 2002 році, саме тоді маленький хлопчик із Донецька пішов за мрією.

Цей шлях назавжди залишиться у моїй пам'яті та серці. Шлях, багатий на перемоги та поразки, усмішки та сльози, неймовірні успіхи та прикрі невдачі. Я безмежно вдячний усім і кожному, хто працював зі мною пліч-о-пліч протягом цих чудових 20 років.

Я пройшов усі ступені академії та дійшов до своєї дитячої мрії, до першої команди ФК Шахтар. Звісно, ​​у моїх мріях та сподіваннях був інший фінал. Мені, на жаль, так і не надали шансу зіграти за Шахтар у Прем'єр-лізі, хоч я працював на це 20 років. Це єдине, чим я розчарований… Але за все інше я щиро дякую і не кажу: "Прощавай!", я кажу: "До побачення, мій рідний та найкращий Шахтар", — написав кіпер.

Зазначимо, що 27-річний Гриценко не зіграв жодного матчу на клубному рівні за дорослі команди. У його активі 4 матчі за збірну України U-21.