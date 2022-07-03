Украина

Український форвард привітав наших захисників та захисниць із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Днем Військ Протиповітряної оборони.

Сьогодні, 3 липня, у нашій країні святкується День Військово-Морських Сил Збройних Сил України та День Військ Протиповітряної оборони, які продовжують вести героїчну боротьбу проти російських окупантів та терористів та знищувати їх у якості "жеста доброї волі".

Колишній нападник національної збірної України Роман Зозуля привітав наших захисників та захисниці з їхніми професійними святами.

"Кожен захисник – наша гордість. Сьогодні сили ППО і ВМС відзначають своє професійне свято.

Нехай жоден рашистський об’єкт не залишиться поза вашою увагою. А ворожі кораблики «по добрій волі» йдуть на дно від одного вашого погляду.

Дякуємо за службу! Слава нашим Героям!" — привітав військових Зозуля в своєму Facebook.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!