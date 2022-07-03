Украина

Футболіст розповів про плани в новому клубі.

Літній новачок луганської Зорі Дмитро Мишньов розповів про те, як він адаптується до нового клубу та які цілі перед собою ставить.

"В команді мене прийняли дуже тепло, дещо по-дружньому. Із багатьма футболістами знайомий, адже грали і за Маріуполь, і за молодіжну збірну разом.

Дуже добре ставлюсь до конкуренції, адже розумію, що тут багато добрих гравців. Мені здається, що цю команду не дарма називали "мужики". Ця команда завжди спроможна проявити характер та переломити хід поєдинку.

В Туреччині я займався індивідуально. Зараз я приєднався до Зорі та мені дуже подобається, що багато працюємо із м'ячем. Тренування дуже цікаві, все дуже добре. Мета? Треба викластись по максимуму та зайняти, як мінімум, третє місце", — розповів футболіст клубній прес-службі.