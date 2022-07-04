Украина

Український центрбек сумнівається, що повернеться у великий футбол.

Колишній центральний захисник національної збірної України та київського Динамо Євген Хачеріді заявив про те, що з великою ймовірністю більше не виступатиме на високому рівні і завершить професійну кар'єру.

"Тренуюся, до зали ходжу в Києві. Варіанти продовження кар'єри? Я вже все. Швидше за все, все. Не знаю, я ще не прийняв рішення", — сказав Хачеріді в коментарі для ПРОФУТБОЛ Digital.

Зазначимо, що 28 липня Євгену Хачеріді виповниться 35 років.

Останнім клубом українського захисника є брестське Динамо. Починаючи з січня 2021 року Хачеріді перебуває у статусі вільного агента.