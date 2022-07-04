Украина

Сильні слова голкіпера Динамо.

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко дав велике інтерв'є швейцарському радіо Phone FM щодо війни росії проти України.

"Звичайно, нам не вистачає офіційних матчів, адже хз не було з грудня. Треба грати офіційні матчі. З часів зимової перерви у чемпіонаті України їх не було. Зараз ми знову готуємося грати. Але в нинішній ситуації ми не знаємо, що буде завтра. Війна – це найбільша проблема. Усі українські команди переживають цей непростий період.

Російська агресія – це страшна річ. Це неймовірно. Ми живемо, не знаючи, що може статися наступного дня. З цим має боротися весь український народ, вся наша країна, наші клуби – футбольні чи з інших видів спорту. Щоб допомогти, ми можемо зробити все можливе. Для мене це означає грати матчі за мир і зосереджуватися на цьому, на нашій підготовці. У XXI столітті це щось ненормальне.

Щоб боротися, ми продовжували максимально нормально жити, продовжували грати у футбол, тренуватися. Але це неможливо, тому що це війна. Справжня війна. Коли росіяни кажуть, що це щось інше, це неправда. Правда в тому, що це війна. Вони вбивають наших людей, вони вбивають наших дітей, вони все спалюють, все знищують. Тому складно зосередитися на футболі, але це наша робота, ми маємо бути професіоналами. Ми маємо це зробити для нашого народу, для нашої країни. Ці матчі за мир приносять гроші нужденним в Україні" — сказав Денис.

Нагадаємо, раніше гравці молодіжної збірної України купили та передали рації захисникам України.