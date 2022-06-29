Украина

Молоді українські футболісти не забувають наближати перемогу нашої країни над російськими окупантами.

Футболісти молодіжної збірної України з власної ініціативи зробили свій внесок у допомогу нашим захисникам зі ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Гравці команди Руслана Ротаня придбали п'ять рацій для ЗСУ, і сьогодні у Києві півзахисник Шахтаря Георгій Судаков передав їх до рук 98 батальйону Дніпро-Азов. Рації зі словами подяки прийняв волонтер із Дніпра Кирило Киряєв.

"Ми з командою вирішили підтримати наших воїнів, які просто зараз знаходяться на передовій. Домовилися між собою та закупили рації. Допомагаємо захисникам України, чим можемо. Ідея ця виникла не в когось одного — ми дійшли до неї всім колективом. Щодо рацій, то допомогли наші адміністратори, які дізналися, що зараз конче потрібно нашим воїнам. Закупили їх скільки змогли, і я особисто вірю, що вони стануть у пригоді на фронті", — сказав Судаков.

"Ще з 2014 року ми спільно з Романом Зозулею допомагаємо представникам фанатського руху як Дніпра, так і інших клубів, що воюють у лавах ЗСУ і ТРО, забезпечуючи їх різноманітним обладнанням. Як виникла ця ідея? Наразі є величезна потреба в раціях, які не можуть запеленгувати російські війська. Ми дізналися про це з перших вуст, від хлопців на передовій.

Я отримав рації від гравців молодіжної збірної й поїду до Дніпра, де передам їх нашим фанатам, які перебувають у лавах 98 батальйону Дніпро-Азов. Від себе ж хочу сказати, що війна точиться не лише на фронті. Певним чином вона триває й на футбольних полях. Як наша молодіжка, так і національна збірна показують хороші результати. Ми в них віримо і сподіваємося на їхні перемоги в наступних матчах", — сказав Киряєв.

Раніше колишній форвард збірної України Роман Зозуля, який вже 8 років займається волонтерською діяльністю, підбадьорив українців під час війни з РФ.