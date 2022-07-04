Украина

39-річний футболіст продовжуватиме виступати за "моряків".

Капітан Чорноморця Сергій Кравченко вирішив залишитись у нинішній команді, повідомив офіційний аккаунт одеситів у Instagram.

39-річний півзахисник продовжив угоду з "моряками".

"Незмінний капітан одеського клубу в останніх сезонах Сергій Кравченко подовжив свою співпрацю з "моряками". Досвідчений півзахисник у відповідальний для команди час вирішив підтримати товаришів по клубу і, безумовно, вболівальників "чорно-синіх". Гра Сергія Кравченка, його поведінка за межами поля, в роздягальні – для багатьох взірець. І в 39 років Сергій тримає себе в чудовій формі, володіє якісним ударом, а про влучність передач годі вже й казати.

ФК Чорноморець дякує Сергію за одне з найважливіших рішень в його насиченій кар'єрі. Сергій Кравченко, в цьому впевнені менеджмент клубу і тренерський штаб, зіграє ще не одну яскраву гру за "моряків", — таку характеристику дав гравцеві аккаунт Чорноморця в Instagram.

Сергій Кравченко грає за Чорноморець з лютого 2021 року.